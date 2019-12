Czechy. Strzelanina w szpitalu. Są ofiary śmiertelne. "Strzelał z bliska, celując w głowę i szyję"

strange_email 3 godziny temu Oceniono 92 razy 42

Mam dwa komentarze:

1. To na 100% muzlumanin w kamuflarzu. Jestem o tym gleboko przekonany. Co wiecej, wyglada jak przyczajony mulla.

2. Gdyby pacjenci byli przeszkoleni w obsludze broni automatycznej, to nic by sie nie stalo. Dodatkowo, ochrona szpitala powinna miec na wyposazeniu granatniki. Wtedy do tragedii by nie doszlo.

#prawicowalogika