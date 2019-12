Paryż. Zełenski, Putin, Merkel i Macron dyskutują o Donbasie. W Kijowie trwają manifestacje

priekrasna.brunhilda 8 minut temu Oceniono 2 razy 0

Aj... ajajajajajaj. Stary piernik i troll dolarowo-szeklowy zigŻOPAur razem z innym trollem moskalskim wiktorem_DIERMOfiejewem siedzą i gryzą palce z bezsilności. Małe zawszone kundelki płatne za każdy wpis, rozliczający się u komisarza-oficera prowadzącego nie mogą ścierpieć, że w polityce światowej, w której Rosja i Rosjanie mają bardzo poważny udział (dla nas nieosiągalny), i pokazuje się Polsce i Polakom "miejsce w szeregu" - stanowisko lokajsko-kelnerskie plus pomywacz naczyń ze stołu pańskiego. Ukraina, drodzy towarzysze, została przehandlowana już dawno temu, i teraz pozostaje wam, gamonie i dziamdzacze jedynie podskakiwanie na krótkim, i coraz krótszym postronku judeojankeskim i dymanie przez USA pod jakże pocieszną "przyjaźnią i sojuszem". Dobra, koniec żartów, koniec zabawy. Idźcie gamonie teraz do kotłowni i dołóżcie do pieca węgiel, który przyjechał do was z Donbasu a nie z Ameryki czy z Mozambiku. I sprawdźcie, czy macie gaz w rurach. Też nie z gazoportu od Jankesów. Moskal siedzi i się z was (i nas wszystkich) śmieje do rozpuku.