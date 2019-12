Arabia Saudyjska. W restauracjach nie będzie specjalnych stref płci. Kobiety będą mogły jeść z mężczyznami

wiceherszt 5 godzin temu Oceniono 7 razy 7

Nie no, nowoczesność w domu i w zagrodzie, pełną gębą. Jeszcze tak ze sto lat i być może przestaną też ćwiartować dziennikarzy, którzy raczą się na temat tamtejszych ukochanych przywódców wyrażać ze sceptycyzmem, zamiast z tkliwym zachwytem.



Poza tym... a co mnie to obchodzi? Są u siebie, niech sobie robią, co chcą. Jeśli saudyjskie kobiety nie protestują, to jak dla mnie mogą tam sobie nawet mieszkać w budach, na łańcuchu. Moja noga i tak nigdy w tym kraju nie postanie, więc pełen luz. Chciałbym tylko, żeby muzułmańscy przyjezdni dostosowywali się do reguł panujących w niemuzułmańskich krajach.