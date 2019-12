Wybuch wulkanu w Nowej Zelandii. Co najmniej pięć osób nie żyje. Nie ma kontaktu z zaginionymi

wiceherszt 4 godziny temu Oceniono 6 razy 4

Ktoś, kto przy "wzmożonej aktywności" wulkanu pcha się w okolice jego krateru zasługuje co najmniej na wyróżnienie w "Nagrodach Darwina". Szczególnie, jeśli jest to jakiś wulkanik w stylu tego na Nowej Zelandii. Rozumiem Yellowstone, bo jakby on pierdyknął, to i tak 3/4 USA idzie w diabły, więc w sumie bez różnicy, ale ryzykować włażenie na jakiś tygielek na wyspie White? Litości.



To mniej więcej ten sam poziom co "poszedłem na Rysy, bo listopad ciepły, ale w połowie jeden klapek spadł mi w przepaść i musiałem wzywać TOPR". Na szczęście Nowozelandczycy na razie badają teren z dronów, bo żaden z ratowników nie zamierza powstrzymywać strumienia piroklastycznego własną kurtką.