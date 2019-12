Finlandia. Sanna Marin zostanie najmłodszą premierką na świecie. Szefową rządu wychowała para kobiet

Koalicję rządową w Finlandii tworzą: Socjaldemokratyczna Partia Finlandii (SDP), Centrum Finlandii (KESK), Zielona Unia (VIHR), Związek Lewicowy (VAS) oraz Szwedzka Partia Ludowa w Finlandii (RKP). Łącznie dysponują one 117 mandatami w 200-osobowym jednoizbowym parlamencie. Najwięcej reprezentantów w rządzie ma SDP i to jej przedstawicielka zostanie nowym premierem. Poprzedni szef rządu, Antti Rinn, podał się do dymisji, ponieważ stracił poparcie największego koalicjanta SPD - partii KESK. Polityk nie cieszy się zaufaniem ze względu na to, w jaki sposób radził sobie z trwającym dwa tygodnie strajkiem pracowników poczty w Finlandii - relacjonuje "The Guardian".

REKLAMA

>>> Fiński sposób na bezdomność: mieszkania zamiast schronisk

Sanna Marin na czele fińskiego rządu. Partiami koalicyjnymi również kierują kobiety

Po wewnątrzpartyjnych wyborach i posiedzeniu delegatów Socjaldemokratycznej Partii Finlandii zadecydowano, że nowym premierem zostanie 34-letnia Sanna Marin. Marin pokonała 37-letniego Anttiego Lindtmana, szefa grupy parlamentarnej.

Młoda polityczka była do tej pory ministrą transportu i komunikacji. Po oficjalnym zatwierdzeniu przez parlament i uzyskaniu nominacji od prezydenta Finlandii Sauliego Niinisto zostanie ona najmłodszą szefową rządu w historii tego kraju i trzecią kobietą, która obejmie ten urząd. Marin będzie też najmłodszą urzędującą premierką na świecie. Dla porównania, premierka Nowej Zelandii Jacinda Ardern ma 39 lat, a premier Ukrainy Oleksij Honcharuk - 35.

- Nigdy nie myślałam o moim wieku i płci, myślę o powodach, dla których zainteresowałam się polityką i tych sprawach, dla których zdobyliśmy zaufanie elektoratu - powiedziała dziennikarzom Sanna Marin po wygranej w wyborach SDP.

Co ciekawe, partiami, które współtworzą koalicyjny rząd z SDP, również zarządzają kobiety. Związkiem Lewicowym kieruje 32-letnia Li Anderson, Zieloną Unię prowadzi 34-letnia Maria Ohisalo, na czele Centrum Finladii stoi 32-letnia Katri Kulmuni, a 55-letnia Anna-Maja Henriksson jest szefem Szwedzkiej Partii Ludowej.

Wychowywana przez matkę i jej partnerkę

Premierka in spe była wychowywana przez parę jednopłciową. Jak podają media, początkowo jej wychowaniem zajmowała się samotna matka, która następnie związała się z kobietą. Kilka lat temu mówiła w wywiadzie, że jej rodzina nie była rozpoznawana prawnie i traktowana jak prawdziwa rodzina. W Finlandii - choć od 2017 roku obowiązuje równość małżeńska - dopiero w latach 70. zdekryminalizowano stosunki jednopłciowe.

Kobieta jest pierwszą osobą w swojej rodzinie, która skończyła liceum i studia wyższe.

Prezydencja Finlandii w UE

Moment, w którym dochodzi do zmiany przywództwa w fińskim rządzie, nie jest dla tego kraju szczęśliwy, bo do końca roku sprawuje ona rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Mówi się, że nominacja Marin i jej nowego rządu nastąpi szybko, bo prawdopodobnie już we wtorek 10 grudnia, tak aby mogła ona reprezentować Finlandię na szczycie przywódców Unii Europejskiej. Odbędzie się on 12 grudnia w Brukseli.