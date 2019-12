Nowa Zelandia. Wybuch wulkanu. W kraterze znajdowali się turyści. Ponad 20 osób rannych

piotr.grd 11 godzin temu Oceniono 6 razy 2

Każdy osobnik należący do gatunku homo sapiens (z podkreśleniem słowa "sapiens") odwiedza takie miejsca w pełni świadomie, podejmuje decyzje znając ryzyko, więc nie widzę problemu, każdy ma prawo robić w życiu (dłuższym lub krótszym) co chce (o ile nie szkodzi innym).



A - i tu wzbudzę kontrowersje - osobników, dla których słowo "sapiens" jest obce w procesie podejmowania decyzji, mi nie żal.



Wulkany zabijały i ludzi i przedstawicieli innych gatunków od milionów lat, tak już jest, nic odkrywczego, nie ma co robić wielkiego 'halo'.