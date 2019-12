Korea Północa przeprowadziła "bardzo ważny test na poligonie rakietowym". Ma "zmienić strategiczną pozycję" kraju

wesslingharald 7 godzin temu Oceniono 7 razy 1

Wąglik, cholera, tyfus, ospa, sarin, gaz musztardowy, itp. Tego mają Koreańczycy od cholery pozamykane w 200 litrowych beczkach. To broń chemiczna i biologiczna jest największym zagrożeniem z ich strony (trzeci co do wielkości arsenał na świecie) Ich liczne, zmodernizowane łodzie podwodne mogą podpłynąć praktycznie wszędzie. Z ich pokładów można rozsiewać śmierć za pomocą wyrzutni okrętowych, ręcznych, albo po prostu rzucając szklanymi słoikami w portowe nabrzeża :))) To tylko przykład. Gdyby coś poszło nie tak Koreańczycy mogą zaskoczyć pewny siebie, nowoczesny świat swoją prymitywną determinacją. Nie wolno ich lekceważyć.