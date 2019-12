Rosja naciska na unifikację z Białorusią, trwają rozmowy Łukaszenki z Putinem. Białorusini wyszli na ulice

- My mamy swój kraj. Nasi ludzie walczyli o niepodległość i teraz sprzedać ją za ropę i gaz to najgorsze, co może zrobić człowiek na świecie - powiedział jeden z uczestników mińskiego protesu przeciwko planom pogłębienia integracji Rosji i Białorusi. W sobotę, prawdopodobnie również w tej sprawie, spotkali się w Soczi prezydenci Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka.

Mikhail Klimentyev / AP Otwórz galerię (17)

