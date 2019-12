USA. W czasie lotu poczuła ból na nodze. Okazało się, że w nogawce miała skorpiona

Do zdarzenia doszło w czwartek na pokładzie airbusa A320 lecącego z San Francisco do Atlanty. Podróżująca nim kobieta nagle poczuła pieczenie w nodze. Kiedy ból stał się nieznośny, postanowiła sprawdzić, co się dzieje. W tym celu udała się do łazienki. Tam z nogawki jej spodni wypadł skorpion. Okazało się, że noga jest pokąsana przez pajęczaka.

REKLAMA

Kobieta wpadła w osłupienie, a skorpion zaczął uciekać. Został jednak złapany przez członków załogi airbusa. Na Twitterze pojawiło się zdjęcie sprawcy zamieszania na kartonowym opakowaniu po jedzeniu.

Ukąszenia okazały się niegroźne

Po wylądowaniu samolotu pasażerka trafiła do szpitala. Okazało się, że ukąszenia nie zagrażają jej życiu. Nie wiadomo jak skorpion dostał się na pokład.

United Airlines wydało oświadczenie, w którym zapewniło, że kobieta była pod stałą opieką.

>>> Dlaczego samoloty się spóźniają? To nie zawsze wina pogody. Zobacz wideo: