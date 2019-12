autonomy 3 godziny temu Oceniono 6 razy 4

Katastrofa bardzo podobna do tej w Szczyrku. Remont gazociągu przebiegającego obok budynku, przedostanie się gazu do piwnicy, pożar i eksplozja mieszanki zgromadzonej potem na klatce schodowej.

Co ciekawe, gdy mieszkańcy żalili się robotnikom, że w bloku śmierdzi gazem, usłyszeli jedynie: "to normalne, tak ma być, nic się nie stanie."