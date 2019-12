Zakładają czarne opaski i śpiewają na ulicach. Ten happening kobiet podbija kolejne kraje

krynolinka 3 godziny temu Oceniono 14 razy 2

Nadal pokutuje przeświadczenie, że jakby nie prowokowała to by nikt przecież.. nie zgwałcił. Sama chciała a się odwidziało. To się skarży!

I bywa, że taki punkt widzenia przyjmują również kobiety. Prosiła się to ma.