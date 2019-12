USA. Niewidomy morderca został stracony na krześle elektrycznym. Ujawniono jego ostatnie słowa

mirrad67 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Przymominam, że :

W 2017 r Do USA wracają plutony egzekucyjne i kara śmierci przez rozstrzelanie!!!

W Mississippi projekt ustawy w sprawie przywrócenia plutonów egzekucyjnych, a także komór gazowych, w środę przeszedł głosowanie w Izbie Reprezentantów. Teraz trafi do Senatu.

Powracanie do tej drastycznej metody wykonywania kary śmierci spowodowane jest coraz większymi problemami z pozyskanie chemikaliów koniecznych do przeprowadzenia egzekucji poprzez śmiertelny zastrzyk. Dodatkowo konserwatywni politycy obawiają się, że przeciwnicy kary śmierci doprowadzą do uznania śmiertelnych zastrzyków za niekonstytucyjne, co jeszcze bardziej skomplikuje procedurę wykonywania egzekucji.

Obecnie w stanie Mississippi w celach śmierci znajduje się 47 skazańców (według danych "The Telegraph" - przyp. red.), gdy tymczasem ostatnia egzekucja została przeprowadzona tam już pięć lat temu, w 2012 r. Wszystko dlatego, że europejska firma dostarczająca chemikalia do śmiercionośnych zastrzyków, na znak protestu przeciwko karze śmierci, wstrzymała dostawy do USA.

Obecnie w 33 stanach, gdzie obowiązuje kara śmierci, główną metodą jej wykonywania jest właśnie wstrzyknięcie śmiertelnego zastrzyku. Ponadto w trzech stanach dozwolona jest egzekucja przez powieszenie, w pięciu - w komorze gazowej, a w ośmiu - na krześle elektrycznym.

A więc brawo ussej i życzę wytrwałości krzewieniu obrony praw człowieka w innych krajach, ha ha ha ha !!!!