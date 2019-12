Indie. 23-latka szła złożyć zeznania w sądzie. Została podpalona przez swoich gwałcicieli

jack_flash godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Indie to największa demokracja na świecie. Niestety od wieków cierpi na problemy społeczne, które wydają się jak z innej planety dla Zachodu. Podobnie wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie. Tego typu „zwyczaje” częściowo są przenoszone na Zachód w sposób zawoalowany, a skrajnych przypadkach otwarcie.

„Honor killings” - kiedy kobieta, dziewczyna próbuje żyć jak jej zachodni współobywatele. Aborcje na zamówienie, kiedy rodzina dowie się, że płeć dziecka to dziewczynka. Okaleczenie dorastających dziewczynek, a właściwie jeszcze dzieci, „gotowe” do małżeństwa. To się zdarza nie w Indiach, Chinach, Pakistanie, Somalii, ale na Zachodzie w środowiskach emigranckich. Często lokalne władze przymykają oko na te praktyki, do tego środowiska feministyczne wykręcają się od nagłaśniania takich przypadków, zasłaniając się „szanowaniem innych kultur”.