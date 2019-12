Strzelanina na zakorkowanej autostradzie w Miami. Nie żyją cztery osoby. Policjanci chowali się za cywilami?

bratjolki godzinę temu Oceniono 7 razy 5

To ci sami obrońcy prawa i ładu co miesiąc temu we trójkę trzymali na muszce chłopaka BEZ obu rąk i BEZ obu nóg.

Ci sami co bohatersko walczą z ISIS o ropę do ostatniego Kurda.

Ci sami co stoją za nami... murem.

USA!

USA!

USA!!!