Tusk zamieścił zdjęcie z Trumpem. Wygląda, jakby wykonywał gest strzału w plecy

manekin1 4 godziny temu Oceniono 47 razy 19

Donek, co by o nim nie gadać, jest od dawna PONAD naszym Polskim bagnem i przez 4 lata grał ważną rolę w polityce międzynarodowej jako przewodniczący RE. Spotykał się jak równy z przywódcami całego świata, twardą ręką poprowadził Brexit. To dwie ligi wyżej niż nasi lokalni "naczelnicy".