jrb11 4 godziny temu

To be or not to be ?

NATO-zeby tzrymac giermancow pod butem, zeby trzymac Rosje z boku, zeby ekcepcjonalisci kontrolowali cala Europe

teraz nowa mysl-szukajac przeciwnikow- to Chiny I Afryka. Coz bedziemy widziec nowe sabotarze, jakas grupe novo-ISIS by byl pretekst do agesji.

Rozpadniety kramik, Anglusy Brexit, Francja-zolte kamizelki, Turcja-chyba zmieni gang na wschodni, Giermancy - bez rzadu, Polska-na kolanach,

Brawo prez Trump - wydoiles tych pieskow wspaniale. 400 miliardow rocznie-to na wasz zlom militarny-wszystko pracuje-wielki sukces, oni na kolanach I przytakuja. Brawo prez Trump-wiecej takich celebracji I popijawek - to I wiecej pieniazkow dla ekcepcjonalistow.