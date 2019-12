Rosja. Oszust postawił fałszywą granicę z Finlandią, próbował zarobić na imigrantach

lubat godzinę temu Oceniono 7 razy 5

"Gdy tylko "przewodnik" i imigranci dotarli do sfingowanego przejścia granicznego, czekały już na nich służby"

Oj redaktorze pawk, słyszeliście coś, ale nie bardzo zrozumieliście. Służby na nikogo nie czekały. Imigranci pewni że już są w Finlandii weszli do pierwszego napotkanego sklepu, by poprosić o kontakt z fińską policją. No i obsługa sklepu wezwała policję - swoją. Przewodnika już dawno nie było, zniknął na "granicy". Ale namierzono go łatwo, bo interes ubijał za pośrednictwem internetu.