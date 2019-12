Atak na London Bridge. Andrzej Duda chce się spotkać z bohaterskim Polakiem. Wielka Brytania odmawia

Do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Polakiem, który próbował zatrzymać zamachowca na London Bridge, miało dojść w poniedziałek 2 grudnia. Jednak się nie udało. Wielka Brytania odmówiła głowie państwa z uwagi na zasady bezpieczeństwa. Z informacji, do jakich dotarł Onet, wynika, że strona polska w dalszym ciągu zabiega o organizację spotkania Andrzeja Dudy z bohaterskim Polakiem. Jest to jednak utrudnione, bo prezydent ma napięty harmonogram.

REKLAMA

Anonimowy informator miał powiedzieć, że Duda ma zamiar wspomnieć bohaterski czyn Polaka podczas swojego pobytu w Londynie. Przypomnijmy, że w dniach 3-4 grudnia w stolicy Wielkiej Brytanii odbywa się Spotkanie Szefów Państw i Rządów NATO.

Zamach na Moście Londyńskim. 38-letni Polak próbował zatrzymać terrorystę

Do ataku na London Bridge doszło w piątek 29 listopada. 28-letni Usman Khan zabił dwie osoby. To studenci Cambridge - 23-letnia Saskia Jones i 25-letni Jack Merrit. Trzy kolejne zostały ranne. Napastnik był powstrzymywany przez przypadkowe osoby, w tym przez 38-letniego Łukasza z Polski, który, według pierwszych doniesień medialnych, miał użyć w tym celu kła narwala. W rzeczywistości był to kij, który bohaterski Polak znalazł w restauracji, w której pracuje. 3 grudnia pisaliśmy o tym, że 38-latek wydał oświadczenie w sprawie zamachu.

Mężczyzna mnie zaatakował, po czym wybiegł z budynku. Byłem w grupie, która za nim podążyła i zatrzymała na moście. Zostałem pchnięty nożem, a później trafiłem do szpitala. Jestem wdzięczny, że mogłem wrócić do domu

- czytamy w komunikacie.

>>> Wbrew przekazom terroryzm nie ma koloru skóry