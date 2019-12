Polak z London Bridge wydał oświadczenie. Opowiedział o walce z terrorystą. "Działałem instynktownie"

carolina_reaper 3 godziny temu Oceniono 9 razy 3

Bez watpienia zachowal sie i zareagowal prawidlowo. Natomiast mam uwagi co do relacjonowania zdarzen przez dziennikarzy. Okazuje sie, ze Lukasz nie jest chefem (kucharzem) a kitchen porterem (pomoc kuchenna) i nie uzywal ani kla Narwala ani lancy a zwyklego kija od szczotki czyli to co bylo pod reka, Dziennikarska rzetenosc jest do dupy nie tylko w Polsce, wszedzie szukaja sensacji a jesli nie znajda sami stwarzaja sensacyjne newsy.