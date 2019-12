Leroy (Lee) Hall Jr. został w 1991 roku postawiony przed sądem za zamordowanie swojej byłej dziewczyny Traci Crozier. Oblał ją benzyną, kiedy siedziała w aucie, a następnie podłożył ogień. 22-letnia kobieta doznała poparzeń trzeciego stopnia na ponad 90 proc. powierzchni ciała i zmarła kilka godzin później. Rok później sędziowie uznali 24-letniego wówczas mężczyznę winnego morderstwa pierwszego stopnia oraz podpalenia i skazali go na karę śmierci. Ta ma zostać wykonana w czwartek 5 grudnia w stanie Tennessee. Hall stracił wzrok dopiero w więzieniu.

Niewidomy mężczyzna zostanie stracony na krześle elektrycznym. To drugi taki przypadek

Skazany stracił wzrok w czasie odbywania kary więzienia z powodu źle leczonej jaskry. Zdiagnozowano ją w 2010 roku, od tego czasu jego wzrok systematycznie się pogarszał. Obrońcy uważają, że ich klient ostatecznie oślepł, bo więzienie nie stosowało się do zaleceń lekarza. Prawnicy Halla utrzymują też, że jeśli faktycznie dojdzie do egzekucji 5 grudnia, Lee będzie drugą niewidomą osobą straconą na krześle elektrycznym od 1976 roku, kiedy to Sąd Najwyższy przywrócił karę śmierci. Jak podaje "The Nashville Scene", prawnicy w odwołaniu od wyroku napisali jeszcze w 2018 roku:

Pan Lee Hall jest niewidomy i bezbronny. Jeśli zostanie skazany na karę pozbawienia wolności do końca swojego naturalnego życia, nie ma żadnego ryzyka, że kogokolwiek skrzywdzi.

Podkreślali również, że "egzekucja, na którą zostanie wniesiony na noszach, będzie obrazą człowieczeństwa". Jak podaje "The New York Times", jego przypadek ilustruje często powtarzający się trend wśród skazanych na śmierć: im dłużej czekają, by umrzeć, tym większe prawdopodobieństwo, że w chwili stracenia będą cierpieć na różne schorzenia. Dyrektor Centrum Informacyjnego nt. Kary Śmierci Robert Dunham skwitował: "Kara śmierci nie jest - i nie ma być - narzędziem wychowawczym. Niestety to środowisko jest skrajnie wyniszczające - zarówno psychicznie jak i fizycznie".

Ślepota jest niepełnosprawnością, która sprawia, że egzekucja wydaje się bardziej okrutna i niehumanitarna, ale też nie ma mocy, by odpowiedzieć na pytanie, czy skazany może zostać stracony

- dodał Dunham.

Pierwszą niewidomą osobą straconą na krześle był Clarence Ray Allen, który podczas egzekucji w 2006 roku także poruszał się na wózku inwalidzkim i praktycznie nie słyszał.

Egzekucja Halla miała pierwotnie odbyć się w kwietniu 1998 roku, następnie przełożono ją na 2016 rok. W Tennessee podstawową metodą wykonania wyroku śmierci jest podanie śmiertelnego zastrzyku. Osadzeni skazani przed 1999 rokiem mogą wybrać w zamian krzesło elektryczne - o to też poprosił Hall - czytamy na portalu tennessean.com. Żaden stan poza Tennessee nie używa tego urządzenia do wykonywania wyroków od 2013 roku.

