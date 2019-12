Erdogan grozi odrzuceniem NATO-wskiego planu obrony przed Rosją. Rozmawiał z Dudą

W komentarzu dla PAP Krzysztof Szczerski potwierdził, że prezydent Duda rozmawiał w poniedziałek z prezydentem Turcji. - To była dobra rozmowa, prezydent liczy na jej kontynuowanie podczas spotkania przywódców w Londynie - powiedział szef gabinetu Dudy.

"Turcja wzięła Europę Wschodnią jako zakładnika"

O tym, że Turcja odmówi poparcia planu obrony NATO dla krajów bałtyckich i Polski, jeżeli Sojusz nie zaoferuje Ankarze większego wsparcia politycznego w walce z kurdyjską milicją YPG w północnej Syrii informowała we wtorek agencja Reuters.

Podczas rozpoczynającego się we wtorek szczytu NATO w Londynie jego uczestnicy będą starali się wypracować formalną zgodę wszystkich 29 państw członkowskich na plan militarny obrony Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w przypadku rosyjskiego ataku. Bez zgody Turcji, szybkie wzmocnienie mechanizmów obronnych w krajach bałtyckich i w Polsce będzie trudne dla NATO.

"Turcy wzięli Europę Wschodnią jako zakładnika i blokują zatwierdzenie planów wojskowych, dopóki nie uzyskają ustępstw" - powiedział kilka dni temu jeden z dyplomatów komentując sprawę.

Szczyt NATO w czasie napięć między USA, Francją i Turcją

Szczyt NATO organizowany jest głównie, by uczcić jubileusz jego powstania. Jednak uroczystości zbiegają się w czasie z ostrymi spięciami Stanów Zjednoczonych, Francji i Turcji. Chodzi zarówno o finansowanie obronności, jak i zarzuconą przez francuskiego prezydenta krajom europejskim bezczynność i zbyt wielką ufność w siłę USA.

W czasie dyskusji poprzedzającej otwarcie szczytu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg będzie przekonywał, że spory w Sojuszu istniały zawsze i nie są one oznaką słabości grupy. “NATO to 29 demokratycznych krajów z obu stron Atlantyku. Różnice między nami widać już było w czasie kryzysu sueskiego w 1956 roku. Naszą siłą jest jednak to, że pomimo tych różnic potrafimy się zjednoczyć wokół najważniejszego zadania, czyli wzajemnej obrony” - mówił kilka dni temu Stoltenberg.

W dyskusji organizowanej przez takie instytuty jak Atlantic Council, Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa czy Globsec weźmie też udział prezydent Andrzej Duda.

W samym NATO tymczasem trwają prace nad nową strategią Sojuszu. Niemcy i Francja zaproponowały stworzenie “grupy mędrców”, którzy do 2021 roku mieliby przygotować plan zmian w Sojuszu. Reformy w NATO rozpoczęto kilka dni temu po aneksji Krymu przez Rosję. Sojusz stworzył nowe siły szybkiego reagowania, wysłał dodatkowe oddziały na wschód Europy i naciska na kraje członkowskie, by te przeznaczały odpowiednio duże kwoty na wojskowość. Zmieniana jest też struktura dowodzenia. W Unii Europejskiej trwa z kolei dyskusja nad ewentualnym stworzeniem europejskich sił obronnych, które nie byłyby zależne od Stanów Zjednoczonych.