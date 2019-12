Turcja blokuje plan obrony NATO m.in. dla Polski. Szef Pentagonu reaguje

westgreg 7 godzin temu Oceniono 8 razy 2

Turcja nie wyraża wątpliwości, co do tego planu, tylko za jego poparcie chce dostać to, na czym jej zależy.

Turcja jest członkiem NATO, klarownie deklaruje, jakie widzi problemy w zakresie swojego bezpieczeństwa i domaga się uznania swojej propozycji rozwiązania tych problemów (a przecież mogłaby rozpocząć jej realizację bez zgody NATO). Ponieważ nie widzi poparcia dla swojego planu, ucieka się do szantażu. Jeżeli inni członkowie nie chcą poprzeć rozwiązania Turcji, to powinni przedstawić jej inną propozycję.



Na razie, to wszystko wygląda na cyrk dla luda ciemnego, który wcale nie w Ankarze został wyreżyserowany.