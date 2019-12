1 000 000 000 000 rubli i ruszyła "Siła Syberii". Putin i Xi otworzyli największy gazociąg w historii Rosji

bratjolki 7 godzin temu Oceniono 14 razy 8

Ruscy połączą wszystkie rury, podłącza Europe południowa via Turcja i .zrobia terminal LNG nad Pacyfikiem i przestaną być zależni od jednego odbiorcy oraz utrzymywać Upadlinę (5%budzetu "państwa") z haraczy za przesył oraz pozwalając im na kradzież surowca

Hałas o zależność Europy od Rosji oraz sprzeciw budowie Nord Stream2 przez USA dotyczy tego ze US straci teraz możliwość szantażowania Europy przerwami w dostawach czy zakręceniem kurka nie przez Rosję ( która nigdy - nawet przy upadku ZSRR czy zimnej wojnie tego nie zrobiła) lecz przez swoich polskich i upadlinskich wasali którzy kontrolują rury. Ot i historia szczekania na NS2.

W międzyczasie mamy kontrakt na drogi skroplony smród z USA pod warunkiem... ze będą bazy i zakupy złomu. Poznamy jeszcze co to jest zależność paliwowa.

PS

Dlaczego UK ma stałe kontrakty na Ruski gaz skoro tak im blisko do US? Skripal to zslstwił?