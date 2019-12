Meksyk: Kolejne ofiary wymiany ognia między członkami kartelu, a policją. W godzinę zastrzelono 21 osób

antykonformista pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Komuś tam bardzo zależy, żeby nie uszkodzić baronów, a na miejsce każdego "żołnierza" mafii jest pewnie z dziesięciu chętnych. Nawet te luksusowe pickupy to dla baronów grosze.



To powinna być wojna totalna, z bombardowaniem rezydencji włącznie. Oczywiście wcześniej odpowiednie ultimatum.



Meksyk ma co prawda bardzo słabą armię (słabszą od czeskiej!) no ale bez przesady...