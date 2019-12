Zamach w Londynie. Szef Polaka, który został bohaterem: "Walczył do samego końca"

krampus81 2 godziny temu Oceniono 11 razy 9

Ogromny szacunek, zwlaszcza ze nikt nie wie, jakby sam sie zachowal w takiej sytuacji. Ten kiel narwala moze i troche smiesznie brzmi, ale bylo to chyba najlepsze dostepne narzedzie w tym momencie. A swoja droga - zastanawia mnie kto nakrecil ten filmik - to z monitoringu, czy z komorki? Jesli to drugie, to brakuje slow - ludzie walcza o zycie czym sie da - gasnicami, patykami, a ktos stoi i filmuje telefonem...