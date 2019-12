Wypadek autobusu w Rosji. 15 osób nie żyje, 18 jest rannych

Do zdarzenia doszło na jednej z dróg do Sreteńska (60 km od tego miasta) w Kraju Zabajkalskim, niedaleko granicy Rosji z Chinami. Według informacji agencji Interfax, autobus z 43 pasażerami zjechał z drogi i spadł do rzeki Kuenga z mostu, z wysokości kilku metrów.

