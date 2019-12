Meksyk. 14 osób zabitych w strzelaninie gangsterów narkotykowych i policji

luki.wawa godzinę temu Oceniono 18 razy 12

Meksyk (większość krajów Ameryki Południowej) to piękny przykład obłudy USA.

Meksyk to największy dostawa narkotyków i całe biznes z tym związany. Jak by chciano walczyć z prochami to by to zrobioną w jeden rok. Ale nie było by narkotyków nie jeden kraj by upadł w Ameryce Południowej a w USA PKB by znaczącą spadło.

Ale my w cale nie jesteśmy bardziej świeci - Polska staje się powoli jednym z największych rynkiem w Europie. Kiedyś byliśmy krajem tranzytowym - teraz jesteśmy co raz częściej krajem docelowym. Pytanie ile u nas biurowców, osiedli powstało dzięki biznesom na prochach.

Przykład Żelaznego Mariana świadczy że gangusy mają kontakt z najważniejszymi osobami w tym kraju. Maniek poleciał na burdelu i na tym że był pewny że jest mocny. Pytanie ilu jest takich Mańków w najważniejszych urzędach i instytucjach tym kraju.

Kiedyś pewna Pani powiedziała że tylko idiota albo złodziej może pracować za takie pieniądze. I chyba to jest prawda. Nikt kto decyduje o milardach nie będzie pracował za kwotę w okolicy średniej krajowej. Wcześniej czy później ktoś do niego zadzwoni Maniek to ty .....