Rosja. Tablice poświęcone zbrodni w Katyniu mogą zniknąć. Prokuratorzy zażądali "naprawienia błędu"

Tak to już bywa, że po durnocie władz polskich, dotyczących usuwania pomnikow żołnierzy radzieckich przychodzi czas na rewanż ze strony rosyjskiej. Pretensje możemy mieć tylko do siebie. To Polska wywołała tą "wojnę na pomniki i miejsca pamięci". Tylko, że my Polacy myślimy, że nam wolno, to czego innym zakazujemy. Kij ma zawsze dwa końce.