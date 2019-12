Londyn. Setki osób dzwoni na policję, w mieście słychać było głośny huk. Jest komunikat

koszer_bzdety_gazety 4 godziny temu Oceniono 20 razy 2

.

Ze co ?

.

Ze słychać wybuchy w Londynie ?

.

Spoko , będą. Gwarantowane przed Swiętami, i zginą ludzie jak co roku.

Niekoniecznie akurat w Londynie.

Ale może w Hamburgu czy Paryżu ? . Może gdzieś we Włoszech czy Hiszpanii ?

No i jakaś ciężarówka na świątecznym jarmarku też się z pewnością znajdzie.

Widać jak na dłoni, że zachodnie slużby nie ogarniają problemu. Bo po prostu technicznie nie mogą. Mają tysiące takich pacjentów na swoich listach. I co ? Nic. Kto by za nimi chodził, dzień i noc ? Jest to niewykonalne. A cała ta zgraja cały czas knuje jak tu ukatrupić maks. '' niewiernych ''. I całkiem nieżle im to idzie.

Mamy w Europie za dużo tego kolorowego tałatajstwa. I nie będzie mniej tylko znacznie więcej. Rodzą się nowi religijni fanatycy, jak króliki. Arabia Saudyjska finansuje nowe meczety.

.

He, he.

.