Państwo Islamskie przyznało się do zamachu w Londynie. "To realizacja taktyki"

0roman0 godzinę temu Oceniono 9 razy 3

Przypisywanie wszelkich ataków tzw Państwu Islamskiemu to zwykła ściema mająca na celu rozmycie odpowiedzialności za zamachy. Prawda jest taka że wśród muzułmanów jest spory odsetek takich co nienawidzą europejskiego stylu życia i wartości wywodzących się ze starożytnej Grecji oraz Rzymu. Także chrześcijaństwa. Ich marzeniem jest zabijanie nas europejczyków i jak widać czasami spełniają swoje marzenia. Po prostu islamiści nas nienawidzą i to co się dzieje to walka dwóch cywilizacji. Tylko dlaczego pozwalamy im czuć się panami sytuacji?