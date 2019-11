MSZ potwierdza: Polak próbował obezwładnić zamachowca w Londynie. Mężczyzna został ranny

ochujek 2 godziny temu Oceniono 41 razy 29

Brytyjskie służby prosiły polskie władze o zachowanie tajemnicy. He he he. Zero już wyrwał się z wręczaniem medalu panu Łukaszowi. Trąbi na cały świat, aby islamiści przyjeżdżali tu robić odwetowe zamachy. Pana Łukasza oczywiście nie pytał gdzie on ma to całe PiS z jego medalami.