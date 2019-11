Atak nożownika w centrum Hagi. Policja zatrzymała podejrzanego 35-latka

Policja w Hadze przekazała na Twitterze, że 35-letni mężczyzna nie ma stałego miejsca zamieszkania. Mężczyzna zostanie przesłuchany na komisariacie policji.

Atak w Hadze. Policja zatrzymała 35-latka

Do ataku doszło w piątek wieczorem. Mężczyzna niegroźnie ranił troje nastolatków. Wszyscy, po opatrzeniu ran w szpitalu, zostali wypuszczeni do domu. Pierwsze doniesienia mówiły o znacznie wyższej liczbie poszkodowanych, ponieważ ludzie w panice rzucali się na ziemię. Policja informowała wcześniej, że nie ma powodów, by zakładać podłoże terrorystyczne ataku.

Do ataku doszło kilka godzin po podobnym zdarzeniu w Londynie. Na moście London Bridge mężczyzna ranił pięć osób, dwie z nich nie przeżyły. Zamachowiec, który miał na sobie atrapę ładunku wybuchowego, został zastrzelony przez policję. Brytyjskie media podają, że wcześniej, w akcji jego obezwładnienia miało uczestniczyć kilka osób, w tym mężczyzna z Polski o imieniu Łukasz.