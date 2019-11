Atak w Londynie. Czoła zamachowcowi stawił m.in. mężczyzna skazany za morderstwo. Był na przepustce

sacc77 pół godziny temu Oceniono 12 razy 0

ISLAM RELIGIĄ MIŁOŚCI I POKOJU...



A tak naprawdę, to TO JEST WOJNA!!!



Wojna islamistów z całym cywilizowanym światem, w tym z tą częścią ich współwyznawców, którzy nie uznając ich szaleństwa chcą po prostu spokojnie, normalnie żyć.



Zwycięstwo w tej wojnie jest możliwe ale pod jednym jedynym warunkiem - że przestaniemy się bawić w "ograniczone działania wojenne" a zaczniemy po prostu prowadzić pełnoskalową wojnę, której celem będzie zwycięstwo.



Niestety, ale jest to wojna w której nie ma możliwości zawarcia kompromisu i opartego na nim pokoju. Nie ma co o tym marzyć, jeżeli na chłodno przeanalizuje się co mówi Koran na temat tego jak "wierni"mają traktować "niewiernych". W tej wojnie jeńców nie ma i nie będzie. Jak to swego czasu przed rozpoczęciem akcji powiedział jeden z generałów US Army - George Smith Patton Junior:

"Jeżeli będziecie mieli możliwość brania jeńców - to ich nie bierzcie."



Czym kończy się prowadzenie wojny z kagańcem założonym przez polityków widać na przykładzie Wietnamu, gdzie USA spokojnie mogło tę wojnę wygrać i to bez użycia broni jądrowej ale... prezydenci Johnson oraz Nixon nie pozwalali atakować newralgicznych, kluczowych dla zwycięstwa celów.



Albo my ich - albo oni nas... tertium non datur...



PROGRAM MINIMUM DLA PRZECIWSTAWIENIA SIĘ ISLAMISTYCZNEJ ZARAZIE W EUROPIE:



1. WYZNAWCOM ISLAMU ZAPEWNIĆ TAKI POZIOM SWOBÓD RELIGIJNYCH JAKI CHRZEŚCIJANIE MAJĄ W ARABII SAUDYJSKIEJ



2. ZDELEGALIZOWAĆ W EUROPIE WSZELKIE ORGANIZACJE ISLAMISTYCZNE.



3. ZAKAZAĆ FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ KORANICZNYCH PRZY MECZETACH.



4. OBJĄĆ ŚCISŁYM OFICJALNYM NADZOREM WSZELKĄ AKTYWNOŚĆ ISLAMISTÓW ORAZ FUNKCJONOWANIE MECZETÓW.



5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKIEJKOLWIEK DZIAŁALNOŚCI ANTYPAŃSTWOWEJ - MECZETY ZAMYKAĆ ZAŚ OSOBY WINNE ALBO DEPORTOWAĆ DO KRAJU POCHODZENIA ALBO SKAZYWAĆ NA DŁUGOLETNIE (MINIMUM 25 LAT) WYROKI WIĘZIENIA BEZ PRAWA DO PRZEDTERMINOWEGO ZWOLNIENIA..



Dorzucę pojęcia z islamu:

1. HIDŻRA - podbicie terenów przez ich zasiedlenie (> migracja)

2. DŻIZJA - podatek od niewiernych (>w Europie - zasiłek).

Dlatego muzułmanie nigdy nie będą wdzięczni za socjal - z ich punktu widzenia dostali go, bo im się on po prostu należał --> bo Allah tak chciał i płacą im niewierni.

3. KETMAN oraz TAKIJA- tzw. kłamstwo w islamie: wyznawca ma prawo oszukiwać niewiernych w dowolnym zakresie: może wybierać z Koranu tylko "mile" fragmenty, żeby uzasadnić, ze islam jest religia pokoju (zapominając przy tym o 156 ustępach NAWOŁUJĄCYCH do zabijania niewiernych - najlepiej przez ucinanie łóow).

To tzw. półprawdy. Wolno mu nosić się po europejsku, przejąć zwyczaje, nawet przechrzcić się! Wolno mu wszystko, o ile przyświeca temu wyższy cel - przekonanie do siebie, a z czasem do islamu niewiernych i przeciągniecie ich kiedyś na tę stronę...

To, czego mu m.in. nie wolno, to żyć na koszt innego muzułmanina.

Dlatego migranci nie udają się do innych krajów arabskich: wiedzą, ze byłoby to sprzeczne z zasadami religii (która jest tez normą społeczną i ustrojem państwowym), wiedza to tez kraje arabskie, które miałyby ich ewentualnie przyjmować, wiec nic nie robią w tę stronę, bo to wbrew islamowi. Wyjątkiem była tu czas jakiś Jordania, która przyjmowała przez chwilę migrantów (czyt. Arabów łamiących prawa Koranu, którym nie wolno żyć na koszt innego muzułmanina), ale tez już jej przeszło, bo nachodźcy nie byli wdzięczni, tylko roszczeniowo-butni i wszystko niszczyli...

Jak to powiedział kiedyś libijski dyktator Kaddafi francuskiemu prezydentowi:

"Żeby podbić Europę, nie potrzebujemy broni - wystarcza brzuchy naszych kobiet"...

A już 25 lat temu francuski autor w swojej książce wymienił 5stopni dżihadu, czyli świętej wojny. Jego zdaniem, bylismy wtedy na 3st.

Teraz jesteśmy na 4., bo następuje HIDŻRA, czyli podbicie terenów przez ich zasiedlenie, a potem narzucenie swoich praw.

Tyle w temacie integracji i jej perspektyw.