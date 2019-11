Black Friday 2019! Do sklepów ruszyły tłumy ludzi

Black Friday to dzień, który rozpoczyna sezon na świąteczne zakupy. Wypada co roku, w piątek po Święcie Dziękczynienia w USA. W tym roku Black Friday organizowany jest 29 listopada, a więc właśnie dzisiaj. Z tej okazji wiele sklepów przecenia swój asortyment nawet o kilkadziesiąt procent. W takich sytuacjach, niektórym klientom próbującym dostać się do wypełnionych po brzegi sklepów puszczają nerwy...

REKLAMA

Black Friday budzi wielkie emocje. By kupić przecenione towary klienci zrobią wiele

Strona internetowa Black Friday Death Count wylicza przypadki śmierci i poniesionych obrażeń w czasie wyprzedaży organizowanych z okazji Black Friday. Licznik ten wskazuje, że od 2006 roku w czasie zakupowego szału w USA zginęło 12 osób, a 117 zostało rannych. W 2018 roku odnotowano dwa przypadki śmierci. Obie osoby, które zginęły w czasie ubiegłorocznego Black Friday, zostały postrzelone.

>>> Black Friday. Święto amerykańskiego konsumpcjonizmu?

Na szczęście w Polsce Black Friday wciąż przebiega spokojniej niż za oceanem. Do tej pory, nie słyszeliśmy o żadnym przypadku śmierci w czasie promocji organizowanych w rodzimych sklepach stacjonarnych.