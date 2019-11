Drezno. Policja wyznaczyła nagrodę w sprawie "skoku stulecia". 500 tys. euro za wskazówki

co.ty.powiesz godzinę temu Oceniono 1 raz 1

"Nagroda przeznaczona jest dla osób prywatnych z wyjątkiem tych, które biorą udział w śledztwie w ramach swoich obowiązków zawodowych"

No to jeśli dzielni włamywacze sami nie złożą na siebie doniesienia (dzięki czemu mieliby pół miliona do podziału), to raczej nie wróżę szybkiego wykrycia sprawców. No bo niby dlaczego policjanci i inni śledczy mieliby się wysilać, jak i tak g.... z tego będą mieli?