Donald Trump nagle pojawił się w Afganistanie. Wizyta do końca trzymana w tajemnicy

xegar godzinę temu

Jeżeli zamierza w jakiś sposób wyprowadzić stamtąd amerykańskie wojsko, to prawdopodobnie jest to dobra decyzja. Amerykanie nie mają po co tam siedzieć. Afgańczyków nie pokonali Sowieci, Amerykanie również nie dadzą rady. A zacząć należy od tego że nie mają powodu z nimi walczyć. To byłoby pyrrusowe zwycięstwo. Grupy ekstremistów powstają tam właśnie dlatego że przez tę bezsensowną wojnę nie mają możliwości wykształcić się normalne struktury państwowe Afganistanu.