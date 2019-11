Timmermans zabiera głos ws. "stref wolnych od LGBT". "Bycie gejem to nie ideologia"

bazyli21 godzinę temu Oceniono 24 razy 2

"[...] Jestem Polakiem i w 2019 roku, w sercu Europy, są miejsca w mojej ojczyźnie, do których nie mogę wejść - mówił z kolei Robert Biedroń. [...]"

A ja bym powiedzial Biedroniowi "sprawdzam". Niech no wskaze miejsca w Polsce do ktorych nie mogl wejsc. Mam nadzieje ze nie bedzie to np. szatnia damska na basenie... Bardzo ciekawe skad to Biedronia wyrzucili, bo jakos z mediow nie kojarze, a znajac Biedronie nie przeepuscilby okazji by o tym roztrabic we wszystkich GW i TVNach...