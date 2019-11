Trump ograniczy wpłaty do wspólnego budżetu NATO. Koszty poniesie m.in. Polska

Każdy kraj NATO powinien wydawać nie mniej niż dwa procent PKB na obronność - jednak większość jest poniżej tego pułapu. Donald Trump od dawna krytykuje za to sojuszników, szczególnie Niemców. Teraz uda mi się zmusić kraje, by płaciły więcej - jednak nie w wydatkach na obronę, a do relatywnie niewielkiego wspólnego budżetu NATO - podaje CNN.

Poza wydatkami 2 proc. PKB na obronność, każdy kraj sojuszu płaci składkę na wynoszący 2,5 mld dolarów budżet. To relatywnie niewielka kwota - tylko USA wydają na swoją politykę obronną prawie 700 mld. Dlatego jest to raczej "symboliczny gest" Trumpa - ocenia CNN.

Z budżetu NATO pokrywane są koszty administracyjne, utrzymanie siedziby sojuszu w Belgii, oraz niektóre wspólne operacje, szkolenia i badania. Wpłaty do niego są liczone w oparciu o dochód narodowy. Dotychczas USA pokrywały 22 proc. budżetu. W tym tygodniu - jak nieoficjalnie dowiedziało się CNN -ustalono nową formułę, na podstawie której wkład Amerykanów zostanie obniżony do 16 proc. To niewiele więcej, niż płacą Niemcy (14,8 proc.), mający znacznie mniejszą gospodarkę. Zmiana formuły liczenia wkładu oznacza, że pozostałe kraje - w tym Polska - będą musiały wpłacać więcej.

W najbliższym czasie czeka nas jeszcze jedno wyzwanie wewnątrz NATO. Jak opisywał wczoraj "Dziennik Gazeta Prawna", na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu Turcja może grozić zablokowaniem przyjęcia planów ewentualnościowych na wypadek agresji Rosji w Polsce i krajach bałtyckich. Ankara chce, by sojusz poparł jej działania przeciwko Kurdom w północnej Syrii i uznała ich milicję za organizację terrorystyczną.