Dwie eksplozje i tylko trzech rannych, w Teksasie mówi się o cudzie. Jeden wybuch wyrwał reaktor

cmok_wawelski 25 minut temu

No to jakiś mandacik się kroi chyba 'na pięset'...



Jest takie miasto w Pennsylwanii, Centralia, gdzie kiedyś, 50 lat temu lokalna ochotnicza straż pożarna nadzworowała wypalanie śmieci na miejskim wysypisku. Polali benzynką i sruuu....

Zapomnieli chłopy wtedy tylko, że tam, całkiem płytko pod ziemią są jedne z największych pokładów węgla na świecie. I pali się do dzisiaj. Ulice się stopiły a z tysiąca mieszkańców - egzystuje tma nadal bodaj piątka.