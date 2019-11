75. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz. Władimir Putin nie przyjedzie do Polski

goldendeliceus 24 minuty temu Oceniono 3 razy 1

Do miasta, w pobliżu KZ Auschwitz, żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli 27 stycznia, tego samego dnia jak w obozie.

Dla mnie to było wyzwolenie. Nie musiałem się bać mówić po polsku, co było dla mnie zakazane od września 1939 roku - Wer polnisch sprichtt. wird mit dem Tode bestraft"

Dziejopisarzy i kretynów nigdy i nigdzie nie brakuje.