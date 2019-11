Europarlament zatwierdził skład Komisji Europejskiej. Nowa szefowa zapowiedziała "transformację" Unii

Komisja Europejska odpowiada za bieżącą politykę Unii Europejskiej - jako jedyna może przedstawiać nowe propozycje prawa unijnego. Komisarz to odpowiednik ministra w rządzie krajowym. Każdy kraj wspólnoty ma w Komisji swojego reprezentanta. W tej kadencji po raz pierwszy zabraknie komisarza z Wielkiej Brytanii, która planuje opuścić Unię Europejską.

Za komisją zagłosowało 461 eurodeputowanych, 157 przeciw, a 89 wstrzymało się od głosu. Komisja w tym składzie rozpocznie urzędowania 1 grudnia.

Wcześniej nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w Strasburgu "transformację" Unii Europejskiej. - Zrobimy to nie dlatego, że to łatwe, ale dlatego, że to odpowiednia droga - podkreśliła następczyni Jeana Claude’a Junckera.

Transformacja ekologiczna Unii

Według Ursuli von der Leyen Europa, po okresie rozwiązywania bieżących kryzysów, teraz powinna patrzeć naprzód - szefowa komisji zapowiedziała między innymi inwestycje w innowacje, dokończenie unii bankowej, stworzenie ram prawnych dla sztucznej inteligencji i plan walki z nowotworami.

- Będziemy jednym zespołem, który pracuje dla wspólnego europejskiego interesu. Jednym zespołem, który współpracuje z tą izbą i krajami członkowskimi, by zmierzyć się z wyzwaniami które definiują nasze pokolenie - zaznaczyła polityk i dodała: - Jesteśmy gotowi, a co najważniejsze - Europa jest gotowa. Mój przekaz jest prosty - bierzmy się do pracy - mówiła.

Wytyczne polityczne na nadchodzącą kadencję KE można przeczytać w zwięzłej broszurze w języku polskim. Jest on dostępny tu >>>

Ważnym elementem planu Ursuli von der Leyen jest transformacja ekologiczna Unii. Według nowej szefowej Komisji, Europa do 2050 roku powinna być neutralna klimatycznie. Niemiecka polityk zaznaczyła jednak, że konieczne jest odpowiednie wsparcie dla biedniejszych regionów. - Ta przemiana będzie sprawiedliwa albo nie będzie jej wcale - dodała.

Polityk odniosła się też do kwestii praworządności w państwach europejskich. Jak powiedziała: "musimy skupić się na dialogu, ale również nie bać się zdecydowanych działań".

Janusz Wojciechowski zadba o rozwój rolników

Rolnictwo, według Ursuli von der Leyen, pozostaje jednym z fundamentów Unii - będzie za nie odpowiadał polski komisarz, Janusz Wojciechowski. - Potrzebujemy zrównoważonej strategii, od upraw aż do stołu. Od dofinansowania dla młodych rolników, aż po fakt, że importowane produkty żywnościowe z krajów trzecich muszą spełnia standardy środowiskowe Unii Europejskiej - powiedziała nowa szefowa Komisji Europejskiej. - Mamy Janusza Wojciechowskiego, który zadba o to, by nasi rolnicy się rozwijali, dostosowując się do nowej rzeczywistości - podkreśliła polityk.

Ursula von der Leyen zaznaczyła, że w jej komisji blisko połowa komisarzy to kobiety - taki parytet na stanowiskach kierowniczych ma, do końca kadencji komisji, obowiązywać we wszystkich podległych jej urzędach.

Von der Leyen podkreślała, że jako pierwsza kobieta na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej, zamierza dbać o sprawy równości kobiet i mężczyzn. - Pod koniec urzędowania, po raz pierwszy w historii będziemy mieć równość płci na każdym poziomie zarządzania. To zmieni twarz Komisji - mówiła.