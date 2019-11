Apel bliskich kpt. Lasoty do Andrzeja Dudy. Polak od czterech miesięcy przebywa w areszcie w Meksyku

Bliscy kapitana Andrzeja Lasoty zwrócili się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc go o pomoc i wstawiennicwo u meksykańskich władz. Polak od czterech miesięcy przebywa w areszcie w Meksyku, choć wszystko wskazuje na to, że jest niewinny. - Sytuacja prawna jest trudna, działamy wielotorowo - odpowiada Kancelaria Prezydenta.

Fot. Wikipedia (zdjęcie ilustracyjne)

