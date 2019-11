Włochy: Matka przełożona wdała się w romans, po którym zamknięto cały klasztor

11krzych 2 godziny temu Oceniono 18 razy 18

No proszę, zamknęli klasztor bo zakonnica wdała się w romans. A w Polsce? Zakonnica zmuszała dzieci do seksu analnego, to władze Zabrza zapłaciły za przebudowę domu dziecka w dom starców. Bo dziadków można mobbingować i się nie poskarżą a z gó...arstwem faktycznie ciężko dojść do ładu.