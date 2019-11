W Rosji zimniej niż na Antarktydzie: temperatura spadła do -52 stopni. A to dopiero początek zimy

snowbird1 godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Taki bedzie trend klimatyczny. Oceany coraz cieplejsze, masy kontynentalne coraz zimniejsze. Wielki blad jaki popelnia wspolczesna klimatologia to wrzucanie wszystkich odczytanych temperatur i ladow i oceanow do jednego worka. W koncu taki gradient temperatur zadziala jak przelacznik klimatycznego termostatu (moze 5% klimatologow rozumie ten mechanizm, przecietny czlowiek w ogole nie bo ma mozg zlasowany przez tzw. "ekologow") i Ziemia z klimatu interglacjalnego przejdzie w klimat glacjalny czyli, potocznie, w epoke lodowcowa. I to dopiero bedzie to co mozna nazwac prawdziwa zmiana klimatu. To nie jest jakas bardzo odlegla przyszlosc, to moze byc calkiem niedaleka przyszlosc.