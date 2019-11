Silne trzęsienie ziemi w Albanii, są informacje o ofiarach. Ludzie wyskakiwali z budynków

Co najmniej cztery osoby nie żyją, a 150 jest rannych - to najnowszy bilans po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Albanię. Wstrząsy o magnitudzie 6,4 nawiedziły ten kraj we wtorek rano.

