Australia. Nie żyje koala Lewis ranny w pożarach buszu. Uratowany krzyczał i płakał jak dziecko

Nie udało się uratować ciężko poparzonego koali Lewisa uratowanego z płomieni przez kobietę, która znalazła go poparzonego na poboczu drogi w pobliżu miejscowości Long Flat w Nowej Południowej Walii. W ubiegłym tygodniu media na całym świecie obiegło nagranie, na którym zarejestrowano brawurową akcję ratunkową w wykonaniu kobiety.

REKLAMA

Koala Lewis nie żyje. "Podjęliśmy decyzję, żeby położyć go do snu"

Na nagraniu widać było, jak Toni biegnie przez busz by pomóc poparzonej koali, nie zważając na szalejący w okolicy pożar. Kamery zarejestrowały, jak zdejmuje z siebie bluzkę, a następnie okrywa poparzone zwierzę i podaje mu wodę. Koala przeraźliwie krzyczy i wydaje z siebie dźwięki przypominające płacz dziecka. - Nie zdawałam sobie sprawy, że one potrafią tak płakać. To był widok rozdzierający serce - mówiła kobieta w rozmowie z news.com.au. Zwierzę zostało przewiezione do szpitala dla zwierząt w Port Macquarie, gdzie przebywają ranne koale - wówczas nadano mu imię Lewis.

>>> Nagranie, na którym widać akcję ratunkową Lewisa można zobaczyć poniżej:

We wtorek 26 listopada lecznica podała informację, że ze względu na bardzo rozległe poparzenia zwierzęcia podjęto decyzję o jego uśpieniu.

"Dziś podjęliśmy decyzję, żeby położyć Lewisa do snu" - poinformował szpital na Facebooku. Pracownicy opisali, że rano umieścili koalę pod znieczuleniem ogólnym, by ocenić stan jego poparzeń. Obrażenia były jednak zbyt poważne, a stan zwierzęcia się pogarszał, podjęto więc decyzję o ukróceniu jego cierpień. "Celem naszego szpitala jest opieka nad zwierzętami i to właśnie na tej podstawie decyzja została podjęta" - uzasadnili, dziękując wszystkim za okazane wsparcie.

Pożary buszu w Australii. Zginęło co najmniej 350 koali

W ostatnich tygodniach w Australii trwają pożary buszu - płonęły między innymi zarośla w Nowej Południowej Walii, około 400 kilometrów na północ od Sydney, gdzie znajdują się główne lęgowiska koali w regionie. BBC podaje, że w pożarach zginęło co najmniej 350 zwierząt. Z kolei z ustaleń Australian Koala Foundation wynika, że koali mogło zginąć nawet tysiąc, co stanowi połowę całej populacji zwierząt w Port Macquarie.

Po pożarach australijskiego buszu w mediach pojawiły się niepokojące informacje, że strawienie przez ogień siedlisk koali sprawiło, iż można je już uznać za gatunek "funkcjonalnie wymarły" (o takiej sytuacji mówi się, gdy zwierząt w naturalnym środowisku jest tak mało, że nie zdołają wychować w warunkach naturalnych kolejnego pokolenia). Naukowcy na razie dementują jednak tę informację, podkreślając, że na razie nie są w stanie dokładnie oszacować populacji zwierząt. Przyznają jednak, że sytuacja koali w Australii jest coraz gorsza, a zwierzęta, które są pod specjalną ochroną od 1972 roku., wymagają pomocy ze strony człowieka.