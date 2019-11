Argentyna. Dwóch księży i ogrodnik skazani za wykorzystywanie uczniów szkoły dla niesłyszących

Zarzuty wobec mężczyzn opierały się na zeznaniach ponad 20 uczniów Instytutu imienia Antonia Provolo dla Głuchych w Mendozie, założonego i prowadzonego przez Kościół rzymsko-katolicki. Księża Nicola Corradi i Horacio Corbacho zostali skazani na 42 i 45 lat więzienia, a ogrodnik Armando Gomez - na 18 lat. Wyrok jest prawomocny. Jego ogłaszanie było transmitowane w Internecie. W poniedziałek minęły 3 lata od ogłoszenia pierwszych zarzutów w tej sprawie.

Wstrząsające zeznania

Zeznania ofiar księży są wstrząsające. Prokurator prowadzący sprawę opowiedział agencji AP, że w ośrodku znajdowała się "niewielka kaplica z obrazem Maryi Dziewicy i kilkoma krzesłami". Dzieci chodziły się tam spowiadać i przyjmować komunię św. Tam też miało dojść do części przestępstw seksualnych.

Częściej jednak dochodziło do nich w damskiej toalecie. - Zawsze mówili o tym, jak o zabawie. "Zagrajmy" mówili. I zabierali nas do łazienki - opowiada jedna z ofiar. Inna kobieta opowiada, że widziała, jak jeden ksiądz gwałcił dziewczynkę, podczas gdy drugi zmuszał inną uczennicę do seksu oralnego.

Duchowni skutecznie uciekali przed karą

W ubiegłym tygodniu Argentyna wydała międzynarodowy nakaz aresztowania biskupa oskarżonego o nadużycia seksualne. 55-letni biskup Gustavo Zanchetta nie odpowiadał na telefony i e-maile prokuratury w mieście Salta, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Dwa lata temu biskup został mianowany asesorem Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej. W maju, w wywiadzie dla meksykańskiej stacji telewizyjnej Televisa, papież Franciszek ujawnił, że gdy pojawiły się oskarżenia wobec hierarchy, wezwał go na rozmowę do Watykanu, w czasie której ten się umiejętnie bronił. Kiedy jednak okazało się, że sprawa jest poważna, skłonił go do złożenia rezygnacji i skierował na testy psychologiczne do Hiszpanii, po których odbywał on comiesięczną dwudniową terapię psychologiczną - z tego powodu pozostał w Europie. W sprawie biskupa Zanchetty trwa proces w Kongregacji Nauki Wiary.

W 2017 r. w związku z tą sprawą zatrzymana została Kosaka Kumiko, 42-letnia zakonnica pochodząca z Japonii, która miała pomagać księżą pedofilom.