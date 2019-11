39 osób zginęło w kontenerze. Kierowca ciężarówki przyznał się do winy ws. przemytu ludzi

25-letni mężczyzna przyznał się do udziału w przemycie ludzi, co doprowadziło do śmierci 39 osób. Ciąży nad nim także zarzut zabójstwa, jednak na tej rozprawie nie został zapytany, czy się do nich przyznaje.

Fot. Alastair Grant / AP Photo

