Katastrofa statku u wybrzeży Rumunii. Na pokładzie było 14 tys. owiec. "Udało się uratować niewiele"

"Milczenie owiec 2" - scenariusz filmu pełnometrażowego (*prawa autorskie zastrzeżone):

Syryjska jednostka. Syryjska załoga.

Statek się wywraca.

ZBliżenie na konosament (B/L). Prócz owiec są w nim takie pozycje, jak siewniki.

To wiadomo, dlaczego się przewrócił.

Retrospekcja: Przed laty polskie statki dostarczają do Syrii "siewniki" (tak było w liście przewozowym).

Przy wyładunku wszystkie przykryte plandekami.

Tylko nie wiadomo dlaczego te siewniki zamiast kół mają gąsiennice i coś takiego długiego wystającego z takiej dziwnej kopułki na wierzchu.

Jak w Konstancy owce były pod pokładem, to "siewniki" pewnie ustawiono na wierzchu. Słabo przymocowano, jak to w rumuńskim porcie na syryjskim statku.

A czołgi to niezmiernie ciężkie zabawki. Lubią się urwać i wtedy bez trudu destabilizują statek.

Szkoda owiec.

Bo czołgi się podniesie, wyklepie i będą u Asada robić za nówki.

The End.