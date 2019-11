Papież Franciszek w Nagasaki. "Świat bez broni nuklearnej jest możliwy i konieczny"

poppers68 godzinę temu 0

"Świat bez broni nuklearnej jest możliwy i konieczny"

To jest teza równie popularna co w moim odczuciu..... BŁĘDNA!

Spójrzmy na historię i skupmy się chociaż na obu wojnach światowych.

U podłoża konfliktów do tej pory leżało przeświadczenie, że mamy więcej wojska, mamy więcej konnicy, dział ( I WŚ) a potem, że mamy więcej dywizji czołgów i w ogóle świetne lotnictwo i tak dalej.

Obecnie jest inaczej. KAŻDY satrapa doskonale wie, że nie zwieje nigdzie a pociski nuklearne w parę minut zrównają z ziemią wszystkie rezydencje i całe posiadane dobro. Mało tego, perspektywa skażenia całego kraju na DEKADY i pobyt do końca życia 10 kilometrów pod ziemią działa.

Putin, Kim , Trump czy ludzie, którzy po nich nastaną - zawsze będą mieli tego świadomość.

To paraliżuje. Oczywiście, będa lokalne konflikty konwencjonalne ale NIKT palcem nie kwinie bo to już nie rok 1914 czy 1939. Wielkie BUM! zmiecie i agresorów i obrońców. To działa dwie strony.

Przez 45 lat dwa nienawidzące się bloki polityczne na świecie : Zachód i Wschód prężyły muskuły, pyskowały , warczały i rechotały. Ale już nawet Stalin miał stracha aby np. zaatakować Niemcy Zachodnie. Bo już wiedział jak to działa.

Obecnie mamy taki przykład w Kaszmirze. Od dziesięcioleci chłopaki się tam ostrzeliwują i ani du du - dalej. Choć i Indie i Pakistan taką broń posiadają. Ale nic z tego.

Obecnie Iran też podskakuje ale ekstrema muzułmańska ma doskonałą świadomość, że w razie " W" Izrael zrówna do poziomu gleby - zanim sam nie zniknie. Ooooo.... tego koledzy po obu stronach boją się jak ognia.

Nie - nie będzie konfliktu nuklearnego. To już nie te czasy a i biznesy są zbyt mocno powiązane czy to akceptujemy czy nie......